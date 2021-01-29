Серийный многоцелевой самолет пятого поколения Су-57 передадут в состав ВКС

В Ахтубинске Астраханской области на аэродроме государственного летно-испытательного центра Минобороны из ангара выкатили первый серийный многоцелевой самолет пятого поколения Су-57. Его бортовой номер - 01. В рамках единого дня военной приемки истребитель передадут в состав Воздушно-космических сил.

В дальнейшем предусмотрено кратное наращивание производства авиационной техники пятого поколения с поставкой 76 истребителей Су-57.

Су-57 предназначен для поражения воздушных, наземных и морских целей. Он обладает внутрифюзеляжным вооружением, радиопоглощающим покрытием по технологии малозаметности, а также новейшим комплексом бортового оборудования.