Серийный многоцелевой самолет пятого поколения Су-57 передадут в состав ВКС
Су-57 предназначен для поражения воздушных, наземных и морских целей. Он обладает внутрифюзеляжным вооружением, радиопоглощающим покрытием по технологии малозаметности, а также новейшим комплексом бортового оборудования.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Ахтубинске Астраханской области на аэродроме государственного летно-испытательного центра Минобороны из ангара выкатили первый серийный многоцелевой самолет пятого поколения Су-57. Его бортовой номер - 01. В рамках единого дня военной приемки истребитель передадут в состав Воздушно-космических сил.
В дальнейшем предусмотрено кратное наращивание производства авиационной техники пятого поколения с поставкой 76 истребителей Су-57.
Су-57 предназначен для поражения воздушных, наземных и морских целей. Он обладает внутрифюзеляжным вооружением, радиопоглощающим покрытием по технологии малозаметности, а также новейшим комплексом бортового оборудования.