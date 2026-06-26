Суворовцы и воспитанницы Пансиона МО РФ получили аттестаты у стен Кремля

Аттестаты о среднем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» I и II степени получили 76 выпускников Московского суворовского военного училища и Пансиона воспитанниц Министерства обороны.

Восемь выпускников Московского военно-музыкального училища были удостоены дипломов с отличием. На Соборной площади Московского Кремля состоялся объединенный выпуск довузовских организаций Минобороны.

С окончанием обучения выпускников поздравил заместитель министра обороны Павел Фрадков. Он передал слова поздравления от Андрея Белоусова и пожелал успехов в служении Отечеству.

«Каждый из вас прошел уникальный путь, наполненный интересными событиями и яркими впечатлениями. Вы приобрели верных друзей, получили качественное образование, научились преодолевать себя и побеждать», - сказал Фрадков.

Дипломы выпускникам вручила и ведущая телеканала «Звезда» Ирина Лосик. Она поздравила выпускников и сказала им слова напутствия.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбургском суворовском училище состоялся торжественный выпуск. В завершение церемонии суворовцы-выпускники попрощались с учебным знаменем, а при прохождении торжественным маршем подкинули вверх монеты.

Поступить в военные вузы могут граждане РФ, имеющие или получающие среднее общее или профессиональное образование независимо от прохождения военной службы. Для поступления кандидаты должны пройти предварительный отбор. На «Госуслугах» запущен сервис для помощи поступающим.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.