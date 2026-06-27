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Армия России освободила Новоскелеватое в Днепропетровской области

Населенный пункт освобожден подразделениями группировки «Восток».
27-06-2026 12:05
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Армия России освободила Новоскелеватое в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что населенный пункт был освобожден подразделениями группировки «Восток», продвинувшимися в глубину обороны противника. Наши бойцы нанесли поражение живой силе и технике механизированной, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты. Это произошло в районах населенных пунктов Гавриловка, Александровка, Великомихайловка Днепропетровской области. А также в Запорожской области - в районе поселков Новосолошино, Егоровка, Бабаши, Любицкое, Никольское и Лесное.

Было уничтожено свыше 350 украинских националистов. ВСУ потеряли три броневика, десять автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Также в новой сводке оборонного ведомства говорится, что украинские боевики пытались бежать из Красного Лимана на базу отдыха «Голубые озера». Штурмовые группы 25-й армии продолжают наступать на запад и ликвидировать силы ВСУ в Красном Лимане. Бойцы 67-й мотострелковой дивизии, действуя в северо-западной части города, захватили пять ключевых точек и 57 зданий.

Заместитель министра обороны России - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин накануне заявил, что Вооруженные силы России прочно удерживают инициативу по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции. Он добавил, что наши Вооруженные силы, в отличие от одержимого реваншем врага, отстаивают суверенитет и независимость государства. Также военнослужащие сражаются за право на свободное и самостоятельное развитие. 

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #освобождение #восток #Днепропетровская область #Новоскелеватое
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