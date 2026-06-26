МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Самолет с освобожденными из плена бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье

Военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.
Дарья Ситникова 26-06-2026 22:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Самолет с освобожденными российскими военнослужащими приземлился в одном из аэропортов Подмосковья. Об этом сообщил корреспондент «Звезды». 

Обмен состоялся сегодня, 26 июня, по формуле «160 на 160». Взамен российских военнослужащих украинская сторона получила 160 военнопленных из ВСУ. 

Перед тем, как российских бойцов доставили на самолете в Россию, они находились на территории Белоруссии. Там им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь.

С ними находилась уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Она поблагодарила Минобороны России и все спецслужбы, участвующие в процессе обмена пленными военнослужащими.

Лантратова отметила,  что сам процесс весьма непрост. На данный момент, по нему удалось выстроить хороший канал коммуникации.

В России военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. В военном ведомстве добавили, что ОАЭ вновь оказали посредническую помощь при возвращении российских военнослужащих из украинского плена на Родину.

#Россия #армия #Самолет #возвращение #Украина #Аэропорт #обмен военнопленными
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 