Самолет с освобожденными из плена бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье

Самолет с освобожденными российскими военнослужащими приземлился в одном из аэропортов Подмосковья. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

Обмен состоялся сегодня, 26 июня, по формуле «160 на 160». Взамен российских военнослужащих украинская сторона получила 160 военнопленных из ВСУ.

Перед тем, как российских бойцов доставили на самолете в Россию, они находились на территории Белоруссии. Там им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь.

С ними находилась уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Она поблагодарила Минобороны России и все спецслужбы, участвующие в процессе обмена пленными военнослужащими.

Лантратова отметила, что сам процесс весьма непрост. На данный момент, по нему удалось выстроить хороший канал коммуникации.

В России военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. В военном ведомстве добавили, что ОАЭ вновь оказали посредническую помощь при возвращении российских военнослужащих из украинского плена на Родину.