В Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают наступление в западном направлении, успешно уничтожая силы ВСУ, сообщили в Минобороны России. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, действуя в северо-западной части города, взяли пять опорных пунктов и 59 зданий.

Потери противника составили до 30 военнослужащих, четыре автомобиля. Уничтожены пять дистанционно управляемых роботизированных комплексов и девять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Всего за сутки в зоне ответственности группировки войск «Запад» противник потерял до 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Накануне сообщалось, что в районе Красного Лимана ВКС России применили авиабомбы ФАБ-500, чтобы изолировать район. Ударом по 60-й механизированной бригаде ВСУ уничтожено до 30 украинских солдат.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.