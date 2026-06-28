МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бойцы ГрВ «Запад» взяли пять опорников и 59 зданий в Красном Лимане

Потери противника составили до 30 военнослужащих, четыре автомобиля.
28-06-2026 12:50
© Фото: Минобороны России

В Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают наступление в западном направлении, успешно уничтожая силы ВСУ, сообщили в Минобороны России. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, действуя в северо-западной части города, взяли пять опорных пунктов и 59 зданий.

Потери противника составили до 30 военнослужащих, четыре автомобиля. Уничтожены пять дистанционно управляемых роботизированных комплексов и девять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Всего за сутки в зоне ответственности группировки войск «Запад» противник потерял до 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Накануне сообщалось, что в районе Красного Лимана ВКС России применили авиабомбы ФАБ-500, чтобы изолировать район. Ударом по 60-й механизированной бригаде ВСУ уничтожено до 30 украинских солдат.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #ДНР #спецоперация #красный лиман #группировка войск запад
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 