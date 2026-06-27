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Моисеев поздравил выпускников Военно-морской академии в Петербурге

Военно-морская академия в очередной раз подтвердила свой статус ведущего центра подготовки не только российских, но и иностранных военнослужащих.
Дарья Ситникова 27-06-2026 15:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Санкт-Петербурге состоялся торжественный выпуск офицеров ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», завершивших обучение в легендарном учебном заведении России. Главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев принял участие в церемонии. 

«Вы завершили обучение в ответственное для страны время. Мы - наследники поколения победителей, внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны», - отметил главнокомандующий ВМФ.

Он по традиции вручил дипломы офицерам, окончившим академию по командным и инженерным специальностям с отличием. Выпускниками стали свыше 220 офицеров.

Среди них 38 военнослужащих получили дипломы с отличием. Кроме того, троим офицерам присвоили очередное воинское звание «капитан первого ранга».

В ближайшее время офицеры-выпускники займут на флотах ключевые должности командиров соединений подводных лодок и наводных кораблей. Они также примут должности флагманских специалистов объединений и соединений ВМФ.

Капитан первого ранга Игорь Голубев также выразил от имени всех выпускников слова искренней и глубокой благодарности в адрес профессорско-преподавательского состава академии. Он поблагодарил наставников за полученные знания, опыт и поддержку во время всего обучения.

Сегодня в мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища в пятый раз прошла церемония вручения аттестатов о среднем общем образовании и нагрудных знаков. 64 выпускника получили свои документы. Каждый четвертый из них окончил учебу с отличием.

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