В рамках операций Южной группировкой войск операторы беспилотных летательных аппаратов успешно выявляют и нейтрализуют позиции ВСУ в многоэтажных зданиях Константиновки. Эти точки противник использует для запуска и управления дронами.

Во время воздушной разведки российские бойцы обнаружили тщательно замаскированные места запуска вражеских БПЛА, расположенные в подъездах и подвалах высоток. После определения точных координат эти объекты уничтожили с помощью ударных FPV-дронов.

Видеоматериалы, полученные с объективных средств контроля, подтверждают успешное поражение инфраструктуры для запуска БПЛА ВСУ, а также нейтрализацию живой силы противника.

Эффективное взаимодействие разведывательных и ударных подразделений позволяет значительно снизить активность вражеских дронов. Кроме того, это способствует нарушению логистических цепочек, по которым окруженным боевикам ВСУ доставляют воду, продукты питания и боеприпасы. В результате обеспечивается безопасность наших подразделений, выполняющих задачи в городе.

Ранее сообщалось, что штурмовики группировки войск «Юг» за неделю боевых действий ликвидировали свыше 560 солдат ВСУ в Константиновке. С 20 по 26 июня в городе освободили 763 строения.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.