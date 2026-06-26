Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «160 на 160»

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными по формуле «160 на 160». Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, с подконтрольной Киеву территории были возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне передали 160 военнопленных ВСУ.

Сейчас освобожденные российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. С ними также работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. После этого их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Как отметили в ведомстве, посреднические усилия при организации обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Предыдущий обмен пленными состоялся 5 июня по формуле «185 на 185». До этого стороны обменялись военнослужащими 15 мая («205 на 205»), а также провели обмены «193 на 193» 24 апреля и «175 на 175» перед Пасхой. Во всех случаях посредником выступали ОАЭ, а в апрельском обмене по формуле «193 на 193» также участвовали США.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.