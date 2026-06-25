МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Военнослужащие эвакуировали семью с детьми из Родинского в ДНР

Слаженность действий всех подразделений группировки войск «Центр», действующих на Добропольском направлении, позволила сохранить жизни мирных граждан и подарить им надежду на светлое будущее.
25-06-2026 11:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали семью с двумя маленькими детьми из населенного пункта Родинское в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, из опасного района вывезли трехлетнего Василия, пятилетнюю Василису и их бабушку Ирину. Родители детей, Иван и Дарья, погибли после атаки украинского беспилотника.

После удара БПЛА по дому начался пожар. Как сообщили в Минобороны, когда родители попытались потушить огонь, они были убиты противником. Бабушке удалось спасти внуков, после чего вместе с другими мирными жителями она пешком добралась из Родинского до Димитрова.

На протяжении всего маршрута военнослужащие сопровождали группу с помощью разведывательных беспилотников, не вступая в прямой контакт, чтобы не подвергать гражданских дополнительной опасности. После выхода людей в безопасный район военнослужащие встретили их и сопроводили в укрытие. Эвакуированным оказали медицинскую и психологическую помощь, обеспечили горячим питанием, питьевой водой, одеждой и предметами первой необходимости.

Для дальнейшей перевозки семьи в тыловой район были привлечены военнослужащие 5-го отдельного комендантского полка и других подразделений группировки. На наиболее опасных участках маршрута развернули мобильные огневые группы, посты воздушного наблюдения и подразделения радиоэлектронной борьбы для защиты от ударов беспилотников. Детям выдали бронежилеты облегченного типа и защитные каски.

В Минобороны отметили, что слаженные действия подразделений группировки «Центр» позволили вывести мирных жителей из зоны боевых действий и обеспечить их безопасность.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ДНР #Центр #родинское
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 