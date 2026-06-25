Военнослужащие эвакуировали семью с детьми из Родинского в ДНР

Военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали семью с двумя маленькими детьми из населенного пункта Родинское в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, из опасного района вывезли трехлетнего Василия, пятилетнюю Василису и их бабушку Ирину. Родители детей, Иван и Дарья, погибли после атаки украинского беспилотника.

После удара БПЛА по дому начался пожар. Как сообщили в Минобороны, когда родители попытались потушить огонь, они были убиты противником. Бабушке удалось спасти внуков, после чего вместе с другими мирными жителями она пешком добралась из Родинского до Димитрова.

На протяжении всего маршрута военнослужащие сопровождали группу с помощью разведывательных беспилотников, не вступая в прямой контакт, чтобы не подвергать гражданских дополнительной опасности. После выхода людей в безопасный район военнослужащие встретили их и сопроводили в укрытие. Эвакуированным оказали медицинскую и психологическую помощь, обеспечили горячим питанием, питьевой водой, одеждой и предметами первой необходимости.

Для дальнейшей перевозки семьи в тыловой район были привлечены военнослужащие 5-го отдельного комендантского полка и других подразделений группировки. На наиболее опасных участках маршрута развернули мобильные огневые группы, посты воздушного наблюдения и подразделения радиоэлектронной борьбы для защиты от ударов беспилотников. Детям выдали бронежилеты облегченного типа и защитные каски.

В Минобороны отметили, что слаженные действия подразделений группировки «Центр» позволили вывести мирных жителей из зоны боевых действий и обеспечить их безопасность.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.