Горемыкин и Хренин возложили цветы к Вечному огню в Минске

Заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин возложили цветы к Вечному огню у Монумента Победы в Минске. В памятной церемонии также приняли участие представители иностранных делегаций, в том числе Германии, Великобритании, Пакистана, Китайской Народной Республики и Вьетнама.

Отмечено, что в столице Белоруссии Виктор Горемыкин принимает участие в Международном антифашистском конгрессе. Главная тема форума - борьба с распространением идей фашизма и нацизма, защита исторической правды и укрепление международной безопасности.

Антифашистский конгресс проходит в Белоруссии в дни мероприятий, которые посвящены памяти жертв Великой Отечественной войны.

Ранее Горемыкин вручил награды военнослужащим «Южной» группировки войск. Среди них - ордена Мужества, а также медали Суворова, Жукова, «За отвагу» и «За храбрость».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.