МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Горемыкин и Хренин возложили цветы к Вечному огню в Минске

В столице Белоруссии Виктор Горемыкин принимает участие в Международном антифашистском конгрессе.
26-06-2026 13:48
© Фото: ТРК «Звезда»

Заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин возложили цветы к Вечному огню у Монумента Победы в Минске. В памятной церемонии также приняли участие представители иностранных делегаций, в том числе Германии, Великобритании, Пакистана, Китайской Народной Республики и Вьетнама.

Отмечено, что в столице Белоруссии Виктор Горемыкин принимает участие в Международном антифашистском конгрессе. Главная тема форума - борьба с распространением идей фашизма и нацизма, защита исторической правды и укрепление международной безопасности.

Антифашистский конгресс проходит в Белоруссии в дни мероприятий, которые посвящены памяти жертв Великой Отечественной войны.

Ранее Горемыкин вручил награды военнослужащим «Южной» группировки войск. Среди них - ордена Мужества, а также медали Суворова, Жукова, «За отвагу» и «За храбрость». 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #минск #Виктор Горемыкин #возложение #виктор хренин
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 