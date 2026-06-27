В Мурманске состоялся пятый выпуск Нахимовского военно-морского училища

В мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища в пятый раз прошла церемония вручения аттестатов о среднем общем образовании и нагрудных знаков. 64 выпускника получили свои документы. Каждый четвертый из них окончил учебу с отличием. Трое воспитанников достигли высоких результатов на ЕГЭ, получив по 100 баллов.

За время учебы ребята неоднократно становились победителями и призерами муниципальных и региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников. Они представляли свои исследовательские работы на научных конференциях, выставках и конкурсах разного уровня. 47 выпускников решили продолжить обучение в высших учебных заведениях Минобороны России.

На праздник приехал командующий Северным флотом Константин Кабанцов. Он отметил, что за семь лет обучения нахимовцы получили глубокие знания, нравственную и физическую подготовку, которая поможет им уверенно двигаться вперед и в будущем занять свои места на мостиках боевых кораблей, в кабинах летательных аппаратов морской авиации или возглавить подразделения береговых войск.

Выпускники спели «Гимн выпускника», написанный к первому выпуску. Кроме того, ребята исполнили «Вальс выпускника» вместе с воспитанницами танцевальных коллективов. Также состоялась церемония прощания со Знаменем филиала и последнее прохождение выпускников торжественным маршем.

Во Владивостоке тоже состоялся выпуск учащихся филиала Нахимовского военно-морского училища. Традиционно церемония прошла на 33-м причале Приморской флотилии Тихоокеанского флота.

Поступить в военные вузы могут граждане РФ, имеющие или получающие среднее общее или профессиональное образование независимо от прохождения военной службы. Для поступления кандидаты должны пройти предварительный отбор. На «Госуслугах» запущен сервис для помощи поступающим.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.