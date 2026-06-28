Над регионами России за ночь уничтожили 213 украинских дронов

Минобороны опубликовало утреннюю сводку о сбитых за ночь над российскими регионами БПЛА самолетного типа. С 20:00 по московскому времени 27 июня до 7:00 28 июня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 213 беспилотных летательных аппаратов, запущенных Украиной.

Дроны были обезврежены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Предыдущей ночью силы ПВО сбили 175 беспилотников ВСУ. Атаку отражали в том числе в Калужской, Курской, Орловской областях и в столичном регионе.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.