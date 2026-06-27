Две АЗС вспыхнули в районе Запорожья после ударов дронов

ВС РФ ударили по двум АЗС в районе Запорожья. Об этом сообщили в Минобороны России.

«БПЛА дальнего действия уничтожили две автозаправочные станции в Запорожье», - сказано в материале.

В оборонном ведомстве уточнили, что при ударе использовались беспилотники дальнего действия «Герань-2 Сикер». Ими были поражены две автозаправочные станции.

АЗС получили критические повреждения. На них возник сильный пожар.

«Герани» ВС РФ ранее ударили по предприятию топливно-энергетического комплекса в районе Запорожья. При ударе использовались беспилотники дальнего действия «Герань-4 Сикер» и «Герань-2 Сикер».

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.