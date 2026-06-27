МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Две АЗС вспыхнули в районе Запорожья после ударов дронов

Две автозаправочные станции получили критические повреждения.
27-06-2026 19:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

ВС РФ ударили по двум АЗС в районе Запорожья. Об этом сообщили в Минобороны России. 

«БПЛА дальнего действия уничтожили две автозаправочные станции в Запорожье», - сказано в материале.

В оборонном ведомстве уточнили, что при ударе использовались беспилотники дальнего действия «Герань-2 Сикер». Ими были поражены две автозаправочные станции.

АЗС получили критические повреждения. На них возник сильный пожар.

«Герани» ВС РФ ранее ударили по предприятию топливно-энергетического комплекса в районе Запорожья. При ударе использовались беспилотники дальнего действия «Герань-4 Сикер» и «Герань-2 Сикер». 

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #удар #АЗС #запорожье
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 