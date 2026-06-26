Расчет ударного БПЛА «Ланцет» соединения войск беспилотных систем группировки войск «Центр» уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Богдана» и технику ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Подразделения группировки обнаружили вражескую гаубицу в ходе воздушной разведки. Получив точные координаты, расчет оперативно произвел пуск барражирующего боеприпаса «Ланцет», который с высокой точностью поразил САУ противника. Средства объективного контроля отслеживали поражение цели.

Со слов оператора БПЛА Егора Осинцева, у «Ланцета» отличная точность, он всегда бьет в цель. Барражирующий боеприпас несет больший заряд, тем самым поражая более бронированные цели.

«У "Ланцета" отличная точность, он всегда попадает. В зависимости от поступления задач бывает по несколько вылетов в день. "Ланцет" быстрее, маневреннее, дальше летит. Может работать на более высоких эшелонах, с большей точностью поражая цель», - поделился военнослужащий.

За последнее время военнослужащими соединения БпС группировки «Центр» уничтожены танки, боевые бронированные машины, пикапы и укрепленные позиции ВСУ. Российское оборонное ведомство подчеркивает, что высокоточные удары «Ланцетов» наносятся как по движущейся, так и по стационарной технике противника, в том числе и в тыловых районах.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям расчетов ударных БПЛА «Ланцет» противник несет значительные потери в артиллерии, бронированной технике и укреплениях. Это существенно снижает его оборонительный потенциал и способствует успешному продвижению штурмовых подразделений на Добропольском направлении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что «Ланцеты» перерезали логистику ВСУ на Добропольском направлении. Группировка войск «Центр» уверенно и точно бьет по врагу: бои идут на рубеже Белицкое - Родинское. Цель наших бойцов - истощить резервы украинской группировки, вскрыть тыловые артерии и ударить по флангам соседнего Красноармейского направления. Для ВСУ - это катастрофа.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.