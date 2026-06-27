По укрытиям ВСУ, размещенных в подвалах частных домов, отрабатывают артиллеристы 10-го танкового полка «Южной» группировки войск. После корректировки огня - точное попадание. В результате оба объекта вместе с боевиками уничтожены.

В ходе воздушной разведки расчет беспилотника самолетного типа «Скат» выявляет замаскированный автомобиль ВСУ в лесополосе. В сторону цели направляется ударный дрон. Камера объективного контроля фиксирует прямое попадание.

В Константиновке штурмовые подразделения уничтожают окруженного противника в юго-западной части города. За последние шесть дней под контроль нашей армии перешло более 750 зданий. Потери киевского режима составили более 560 человек. Враг, окруженный в юго-западной части населенного пункта, прибегает к уже обкатанной тактике – убийству мирных жителей при эвакуации.

Константиновка - один из наиболее укрепленных узлов обороны на пути к Славянску и Краматорску. Плотная городская застройка, промышленные зоны, подвалы и бомбоубежища, которые боевики уже давно превратили в многоуровневую систему опорных пунктов. Взятие города откроет дорогу на Дружковку, а далее - к Славянско-Краматорской агломерации - последнему оплоту националистов в ДНР.

В 50 километрах севернее расположен еще один ключевой населенный пункт на подступах к агломерации – Красный Лиман. Освобождение этого оперативно значимого города приближают бойцы группировки «Запад». Операторы ударных БПЛА один за другим выжигают наземные робототехнические комплексы, которые ВСУ используют для доставки боеприпасов и снабжения боевикам на передовые позиции. Эти кадры сняты на северо-востоке Красного Лимана, где подразделения ведут бои в городской застройке. При поддержке артиллерии, авиации, беспилотников и инженерных подразделений штурмовые группы продвигаются вперед.

Красный Лиман находится менее чем в двадцати километрах северо-восточнее Славянска и считается одним из ключевых рубежей на подступах к этой агломерации. Контроль над этим районом открывает пути к Славянску и Краматорску, а также позволяет влиять на основные маршруты снабжения и осложняет переброску резервов ВСУ.

«Мы заходим на Красный Лиман, штурмуем здание, и, соответственно, здание за зданием продвигаемся вглубь Красного Лимана. При этом нам очень большую помощь оказывает БПЛА. Без БПЛА мы бы далеко не продвинулись, плюс артиллерия», - поделился военнослужащий с позывным Бур.

На Добропольском направлении операторы беспилотников 51-й гвардейской армии круглосуточно контролируют линию боевого соприкосновения. Во время очередного разведывательного полета обнаружены группы украинских военнослужащих, укрывавшиеся в лесопосадках и разрушенных строениях. После передачи координат наши дроны нанесли серию точечных ударов. И как итог - уничтожено до десяти человек личного состава врага.

Подразделения группировки «Центр» продолжают наступать на юго-западном фланге Славянско-Краматорской агломерации, развивая наступление в направлении Доброполья. Получив ключ от этих ворот, будут открыт подход к Славянску и Краматорску с этой стороны.

Накануне Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что наши штурмовики за неделю уничтожили в Константиновке 560 украинских боевиков. В период с 20 по 26 июня бойцы освободили 763 здания.