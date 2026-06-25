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Пленный рассказал, как его направили в штурмовой полк с гепатитом C

По словам, пленного, медкомиссия была формальной. Анализы выявили у него гепатит С, однако это не помешало отправке в штурмовой полк.
25-06-2026 10:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пленный военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» Андрей Фибулевский рассказал, что после принудительной мобилизации был направлен в штурмовое подразделение, несмотря на выявленный во время медкомиссии гепатит С. Видео с его показаниями распространило Минобороны России.

По словам пленного, сотрудники территориального центра комплектования задержали его прямо во время работы в поле.

«Работал трактористом в поле, подъехал бусик. Выскочили люди, потянули меня с трактора, погрузили в бусик и завезли в ТЦК», - рассказал он.

Фибулевский утверждает, что медицинское освидетельствование носило формальный характер.

«Взяли кровь на анализ. Обнаружилось, что у меня гепатит C. Меня... все равно отправили в "Скалу"», - пояснил военнослужащий.

Пленный также заявил, что подготовка мобилизованных проходила в тяжелых условиях. По его словам, новобранцев заставляли выполнять изнурительные физические упражнения, а подразделения спешно доукомплектовывали перед отправкой на передовую.

Кроме того, Фибулевский раскритиковал организацию боевых действий, заявив о больших потерях и слабой подготовке личного состава. Он утверждает, что командиры редко появлялись на передовой, а сам он до последнего не знал, куда направляется его подразделение.

По словам пленного, после выхода с полигона группа попала под минометный обстрел и атаку беспилотников. Спустя несколько дней боевики приняли решение сдаться в плен. После пленения российские военнослужащие проявили к нему гуманное отношение.

Ранее другой пленный военнослужащий также  заявил, что был мобилизован принудительно, несмотря на состояние здоровья. Он рассказал, что был доставлен в учебный центр, а затем направлен в одну из бригад ВСУ, несмотря на проблемы со здоровьем, включая заболевание печени и боли в спине.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #пленный #СВО
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