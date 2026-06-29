Дроноводы разнесли опорные пункты ВСУ на Ореховском направлении

Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Днепр» продолжают наносить точечные удары по живой силе, военной технике, логистическим маршрутам и военным объектам противника на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ходе очередного этапа боевой работы операторы ударных беспилотников выявили и поразили опорные пункты и живую силу ВСУ. Несмотря на темное время суток, маскировку и оснащение вражеских объектов комплексами РЭБ, применение FPV-дронов расчетами БПЛА «Днепра» позволило поразить все выявленные цели.

Точные удары нарушили оперативную связь между подразделениями противника на передовых позициях, поразили и рассеяли его живую силу. Средства объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей.

Накануне в зоне СВО экипаж вертолета Ми-28НМ ударил легкой многоцелевой управляемой ракетой по заданным координатам, уничтожив скопление личного состава и замаскированный пункт управления БПЛА врага.

Материал подготовили Вероника Левшина и Николай Баранов.