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Засада для роя: как «Тор» уничтожает дроны на Запорожском направлении

Группировка «Восток» постепенно берет под полный огневой контроль дорогу, по которой идет снабжение Орехова. Взятие этого укрепрайона откроет путь на Запорожье. Прикрывают наши позиции от вражеских дронов - «Торы». Они перехватывают и уничтожают беспилотники FirePoint и Shark.
Анна Цепаева 26-06-2026 06:43
© Фото: ТРК Звезда © Видео: ТРК Звезда

В условиях предельной концентрации вражеских беспилотников безопасность наших бойцов и мирных жителей обеспечивает глубоко эшелонированная система ПВО. Ее надежный костяк - зенитные ракетные комплексы «Тор». Это мощное, проверенное в боях оружие сегодня - главный охотник за дронами противника.

«Тор» может работать по широкой номенклатуре беспилотных летательных аппаратов. Но, как правило, расчеты этих зениток сбивают цели покрупнее: от самодельных «камикадзе» до тяжелых гексакоптеров. Прогнозировать интенсивность вражеских налетов невозможно, поэтому расчеты группировки «Восток» дежурят и днем, и ночью.

«Больше стали летать "электрички". Не ДВС у них, а электромоторы. Их сложнее услышать. Только если визуально наблюдать. Они летают на сверхмалых высотах и прячутся зачастую за рельефом», - говорит старший оператор с позывным Оператор.

Счет уничтоженным БПЛА идет на десятки. В списке недавних побед наших зенитчиков - вражеские дроны типа FirePoint первой и второй модификаций, а также Shark - разведывательные аппараты, на которые ВСУ возлагали особые надежды.

«У машины есть разные системы наведения ракет. Так как противник применяет ударные БПЛА, которые летят на предельно низких высотах, мы поражаем эти цели путем уничтожения сверху вниз. То есть ракета выстреливает вверх и поражает уже цель сверху», - рассказывает начальник зенитного ракетного комплекса с позывным Скала.

Поскольку противник все чаще делает ставку на тактику «роя», подразделения ПВО изменили алгоритмы ведения боя. Теперь зенитчики действуют в режиме «охоты из засады»: они остаются невидимыми до последнего момента, выходят в эфир лишь на доли секунды, чтобы нанести гарантированный удар.

«Раньше стояли в поле. И в основном перекатами дежурили. Сейчас стали делать для себя позиции. То есть окапывать их вокруг, делать повыше точку, на которой мы стоим, и по возможности взаимодействовать с МОГом», - объясняет Оператор.

Работа организована в тесном взаимодействии с мобильными огневыми группами и расчетами стационарных постов прикрытия. Важное звено в этой цепи - подразделения воздушного перехвата. Наши дроны-истребители уничтожают украинские беспилотники непосредственно в воздухе.

«У противника появились беспилотники, которые выполняют функцию разведки и также несут с собой FPV. Они могут уничтожать цели по целеуказанию беспилотника, который разведчик», - говорит Скала.

Пока система ПВО купирует атаки вражеских беспилотников, штурмовые подразделения группировки «Восток» взламывают оборону противника. На Запорожском направлении наши войска продвигаются западнее Воздвижевки, Верхней Терсы и Комсомольского. Массированному огневому воздействию подверглись позиции ВСУ в районах Новоселовки, Долинки и Любицкого. Курс «Дальневосточного экспресса» предельно ясен: взять под полный огневой контроль ключевую автодорогу, по которой идет снабжение ореховского гарнизона боевиков.

Одновременно с этим на Днепропетровском направлении наши отряды овладели рядом важных опорных пунктов в районе Великомихайловки. Оказавшись в огневом мешке, боевики пытаются отходить в тыл, но и там их настигают точные удары наших орудий.

#армия #пво #зрк тор #Орехов #Запорожское направление #группировка войск «Восток»
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