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«Герани» поразили пять локомотивов в Запорожской и Харьковской областях

Объективным контролем зафиксировано успешное уничтожение всех целей.
26-06-2026 17:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало видеокадры объективного контроля, запечатлевшие нанесение ударов по железнодорожной инфраструктуре, использовавшейся в интересах Вооруженных сил Украины. Для поражения целей применялись ударные беспилотные летательные аппараты «Герань-2 Сикер».

Как сообщили в ведомстве, за прошедшие сутки было нанесено пять ударов по железнодорожным локомотивам. Два из них были укрыты под автомобильным мостом в городе Запорожье Запорожской области. Еще три локомотива находились на участке железной дороги между населенными пунктами Малиновка и Лозовая Харьковской области. Объективным контролем зафиксировано успешное уничтожение всех целей.

На опубликованных видеозаписях, снятых с беспилотных летательных аппаратов, видны железнодорожные пути, расположенные в разных ландшафтных условиях. Операторы дронов фиксируют взрывы в районах целей, поднимаются облака дыма и пыли. Качество съемки позволяет наблюдать детали местности и результаты поражения - разрушения конструкций, возгорания и последствия взрывов. Видео смонтировано как нарезка, демонстрирующая результаты ударов.

Ранее расчеты ударных дронов «Герань-2 Сикер» уничтожили логистический центр «Новой почты». Минобороны показало видео нескольких заходов БПЛА на здание.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Железная дорога #инфраструктура #локомотивы #Герань
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