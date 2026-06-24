Воспитанницам Пансиона Минобороны вручили аттестаты в Петербурге

Торжественное вручение аттестатов воспитанницам Пансиона Минобороны состоялось в Петербурге. Это первый выпуск, прошедший полный семилетний курс обучения.

Губернатор города Александр Беглов вручил аттестаты 70 воспитанницам, 40 из них получили золотые и серебряные медали. Церемония завершилась прощанием со знаменем и маршем выпускниц.

Санкт-Петербургский пансион открыли в 2019 году. Он продолжает традиции Смольного института благородных девиц. Помимо школьной программы, воспитанниц обучают изобразительному искусству, музыке и этикету.

Ранее статс-секретарь - замминистра обороны России Анна Цивилева обратилась к воспитанницам Пансиона МО РФ в честь последнего звонка. Она подчеркнула важность упорного труда для успеха в жизни.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.