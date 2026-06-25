Российские военные нанесли ответные удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Они поразили АЗС в Запорожье, Сумах, а также Синельниковском районе Днепропетровщины.

Так, на опубликованных местными жителями кадрах предположительно запечатлены последствия попадания фугасных авиабомб с универсальными модулями коррекции и планирования в один из объектов украинской газотранспортной инфраструктуры в поселке Балабино. Кроме этого «Геранями» была поражена газораспределительная подстанция в селе Люцерна, расположенная в 40-ка километрах от линии боевого соприкосновения.

Целью ударов российских дронов также стала установка комплексной подготовки газа «Западная Солоха» в селе Арсеновка Полтавской области. Ее использовали для очистки газа и дальнейшей транспортировки.

В Харьковской области «Герани» попали по двум локомотивам в городе Лозовая. Минобороны РФ опубликовали кадры объективного контроля, на которых видно, что повреждения получили линия электропередачи и складские помещения. Российские бойцы также вывели из строя украинские подвижные составы, которые применяются для доставки грузов ВСУ.

Украинские большегрузы, которые используются для подвоза ремонтных комплексов, инженерного имущества, продовольствия и горюче-смазочных материалов в интересах ВСУ, были поражены в Запорожье. В городе Конотоп Сумской области «Герани» попали в здание кинотеатра, который прекратил функционирование еще в 2014-м году и использовался для размещения личного состава ВСУ и хранения имущества.

В Минобороны РФ заявили, что нанесли экипажи оперативно-тактической авиации, расчеты ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии ВС РФ. Они поразили центр беспилотных систем сил специальных операций ВСУ, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, склады боеприпасов и хранилища горючего, которые используют боевики ВСУ.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия украинских атак на инфраструктуру. Он обратил внимание, что киевский режим, по мере того как ситуация на фронте для него стремительно ухудшается, «взял на вооружение тактику нанесения ударов» по нашим гражданским объектам и инфраструктуре.