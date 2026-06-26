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Кременчугский НПЗ загорелся от комбинированного удара ВС РФ

По нефтеперерабатывающему заводу врага нанесен удар ракетами и дронами.
26-06-2026 11:55
© Фото: Creative Commons Attribution 3.0 Unported license, Wikimedia

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод заполыхал. Об этом сообщает источник «Звезды».

Удар по этому украинскому НПЗ в Полтавской области нанесен высокоточным оружием большой дальности. Кроме этого, досталось и ТЭЦ, расположенной в этом же регионе. 

Отмечено, что удар был комбинированным - российские войска применили дроны и баллистические ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Это произошло вечером 25 июня. Сообщается об аварийных отключениях электроэнергии и водоснабжения. 

Ранее российское оборонное ведомство сообщало о поражении «Геранью» газораспределительной подстанции. Она находилась в районе населенного пункта Люцерна в Запорожской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Искандер #полтавская область #кременчугский нпз
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