Кременчугский НПЗ загорелся от комбинированного удара ВС РФ

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод заполыхал. Об этом сообщает источник «Звезды».

Удар по этому украинскому НПЗ в Полтавской области нанесен высокоточным оружием большой дальности. Кроме этого, досталось и ТЭЦ, расположенной в этом же регионе.

Отмечено, что удар был комбинированным - российские войска применили дроны и баллистические ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Это произошло вечером 25 июня. Сообщается об аварийных отключениях электроэнергии и водоснабжения.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало о поражении «Геранью» газораспределительной подстанции. Она находилась в районе населенного пункта Люцерна в Запорожской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.