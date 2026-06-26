В Екатеринбургском суворовском училище состоялся торжественный выпуск

В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония выпуска воспитанников Екатеринбургского суворовского военного училища. В этом году обучение завершили 60 суворовцев, при этом 14 из них окончили училище с золотыми медалями.

Как отметили в руководстве учебного заведения, такой показатель остается рекордным уже несколько лет подряд и свидетельствует о высоком уровне подготовки воспитанников. В церемонии приняли участие представители командования Центрального военного округа, а также полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога.

«Каждый из вас выберет свое направление и на своем рубеже будет защищать Родину, отстаивать ее интересы, укреплять суверенитет и улучшать качество жизни наших граждан», - обратился к выпускникам Жога.

Во время торжественного марша выпускники подбросили вверх монеты - этот воинский обычай символизирует будущие звезды на офицерских погонах.

Поступить в военные вузы могут граждане РФ, имеющие или получающие среднее общее или профессиональное образование независимо от прохождения военной службы. Для поступления кандидаты должны пройти предварительный отбор. На «Госуслугах» запущен сервис для помощи поступающим.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.