В Молдавии предложили ввести обязательную военную подготовку граждан

Власти Молдавии предложили ввести обязательную минимальную военную подготовку граждан в возрасте от 18 до 55 лет. Об этом заявил министр обороны республики Анатолий Носатый.

«Мы предлагаем ввести обязательную подготовку граждан к защите своей родины. У граждан в возрасте от 18 до 55 лет будет возможность в различных формах пройти минимальную обязательную подготовку», - сказал он.

Носатый отметил, что сегодня в стране много граждан, которые не проходили военную службу. Однако власти намерены «исправить это несоответствие».

В Молдавии на сегодняшний день есть срочная служба сроком 12 месяцев и сокращенная служба продолжительностью три месяца для выпускников вузов, альтернативная и контрактная служба. Освобождение или отсрочку от службы в стране можно получить по семейным обстоятельствам.

Президент республики Майя Санду ранее сообщила, что Молдавия начнет производство собственных беспилотников и систем защиты от них. Она поручила внести в законодательство правки, которые позволят наладить их производство.