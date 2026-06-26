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Служащий в БпС студент связался по телемосту со своим университетом

Военнослужащий с позывным Успех подписал контракт с Министерством обороны РФ больше года назад во время прохождения обучения в высшем учебном заведении.
26-06-2026 05:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Для студентов Воронежской государственной академии спорта, заключивших специальный контракт с Минобороны России и проходящих службу в подразделениях войск беспилотных систем группировки войск «Север», прошел в зоне СВО телемост с родными, друзьями и преподавателями. Кадры опубликовало военное ведомство.

Студенты-контрактники смогли пообщаться с теми, кто их поддерживает: родителями, однокурсниками и педагогами своего университета. В этот раз из зоны СВО в телемосте принял участие командир отделения взвода охраны с позывным Успех.

«Сейчас мы провели телемост с Воронежской государственной академии спорта, в которой я учусь на специальности тренера-преподавателя по пулевой стрельбе. Я считаю, что такие телемосты очень полезны. Мне было приятно пообщаться со своими однокурсниками», - поделился военнослужащий с позывным Успех.

Он подписал контракт с Министерством обороны РФ больше года назад во время прохождения обучения в высшем учебном заведении. Боец рассказал о прохождении службы в подразделении и своей ежедневной работе. Студенты расспросили товарища о том, легко ли было подписать контракт, о сдаче сессии и особенностях прохождения службы в подразделениях БпС.

Для военнослужащих, которые продолжают дистанционно осваивать гражданские специальности, такая встреча стала важным событием. Преподаватели пожелали ребятам успехов в освоении новой военной профессии, а друзья и родные, как отметили сами военнослужащие, гордятся их осознанным и добровольным решением.

В части командный состав поддерживает эти мероприятия. Они отмечают, что поддержка близких и сохранение связи с учебными заведениями остаются важной частью сопровождения молодых контрактников, которые сегодня выполняют задачи, учатся самостоятельности и ответственности.

Студент факультета «Правовое обеспечение национальной безопасности» Российского технологического университета МИРЭА Валерий Кочетов ранее рассказал, что добровольно подписал контракт с Минобороны России и поступил на службу в войска беспилотных систем. По его словам, интерес к беспилотным технологиям у него появился после начала специальной военной операции.

Перед подписанием контракта он несколько месяцев изучал особенности работы с дронами, тренировался на симуляторах и знакомился с профильными материалами. Как рассказал военнослужащий, дополнительным стимулом для выбора нового направления службы стали его навыки работы с электроникой и программированием.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

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