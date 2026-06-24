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Евкуров передал «Золотую Звезду» семье погибшего офицера-зенитчика Тунгоева

Генерал армии Юнус-Бек Евкуров отметил, что у Хасана Тунгоева была возможность спастись, но он рискнул собственной жизнью и спас своих товарищей.
24-06-2026 17:28
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров вручил медаль «Золотая Звезда» родственникам Героя Российской Федерации подполковника Хасана Тунгоева, погибшего при отражении атаки беспилотников на позиции российских войск. Об этом сообщило Минобороны России.

Церемония прошла с участием главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова. Евкуров выразил соболезнования семье офицера и подчеркнул, что подполковник Тунгоев до последнего оставался на боевом посту, спасая подчиненных и военную технику.

«Хочу выразить от имени министра обороны, от коллег Минобороны России и от себя лично искренние соболезнования и отдельно отметить подвиг офицера, командира с большой буквы, подполковника Тунгоева Хасана Руслановича», - сказал Евкуров.

По словам замминистра, у офицера была возможность покинуть опасную зону, однако он сознательно остался на позиции, чтобы организовать эвакуацию личного состава и ликвидировать последствия удара.

Глава Ингушетии отметил, что Хасан Тунгоев стал пятым уроженцем республики, удостоенным звания Героя России.

Подполковник Тунгоев принимал участие в специальной военной операции с октября 2022 года. Под его руководством зенитный ракетный дивизион уничтожил пять самолетов, более 70 беспилотников и свыше 20 реактивных снарядов ВСУ.

С декабря 2025 года подразделение выполняло задачи по прикрытию военных и государственных объектов в Крыму. В феврале 2026 года дивизион отражал массированную атаку из 23 украинских беспилотников. За полтора часа расчеты под командованием Тунгоева уничтожили 21 БПЛА.

Во время продолжающегося налета два беспилотника достигли целей и повредили радиолокационную станцию и пусковую установку, вызвав пожар. Подполковник организовал вывод личного состава в безопасный район, после чего лично приступил к тушению техники. Во время ликвидации возгорания произошел взрыв боевой части дрона, в результате которого офицер получил смертельные ранения.

Ранее Евкуров вручил награды отличившимся участникам специальной военной операции в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Юнус-Бек Евкуров #медаль «Золотая Звезда»
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