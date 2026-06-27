ПВО в течение ночи перехватила 175 украинских дронов

За ночь с 26 на 27 июня, с 20:00 до 8:00 по московскому времени, дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и нейтрализовали 175 беспилотных летательных аппаратов украинского производства. Об этом сообщили в Минобороны.

Средства ПВО отработали на территориях Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, а также в Московском регионе, Республике Крым, Краснодарском крае и над акваторией Черного моря.

За ночь на 26 июня российские военнослужащие ликвидировали 660 украинских дронов. Они были обезврежены над 13 регионами России, включая Москву и область, а также над Черным и Азовским морем.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.