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ПВО в течение ночи перехватила 175 украинских дронов

Средства ПВО работали на территориях Белгородской, Брянской, Калужской и других областей.
27-06-2026 09:14
© Фото: Минобороны России

За ночь с 26 на 27 июня, с 20:00 до 8:00 по московскому времени, дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и нейтрализовали 175 беспилотных летательных аппаратов украинского производства. Об этом сообщили в Минобороны.

Средства ПВО отработали на территориях Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, а также в Московском регионе, Республике Крым, Краснодарском крае и над акваторией Черного моря.

За ночь на 26 июня российские военнослужащие ликвидировали 660 украинских дронов. Они были обезврежены над 13 регионами России, включая Москву и область, а также над Черным и Азовским морем.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #Украина #беспилотники #ВСУ #атака
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