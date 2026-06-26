МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Приложение для смартфона Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Более 60 нахимовцев выпустились из военно-морского училища во Владивостоке

В ходе торжественного митинга была зачитана поздравительная телеграмма главнокомандующего Военно-морским флотом Героя России адмирала флота Александра Моисеева.
26-06-2026 11:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Во Владивостоке состоялась торжественная церемония выпуска воспитанников филиала Нахимовского военно-морского училища. Восьмой выпуск по традиции прошел на 33-м причале Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. Начало мероприятию дал полуденный артиллерийский выстрел.

Участникам церемонии зачитали поздравление главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Александра Моисеева. Выпускникам, окончившим училище с отличием, красные дипломы вручили заместитель командующего Тихоокеанским флотом по военно-политической работе контр-адмирал Дмитрий Артемов и участник Парада Победы 1945 года, суворовец первого набора Гарольд Кузнецов.

В этом году обучение завершили более 60 нахимовцев. Золотыми медалями наградили 12 выпускников, еще девять получили серебряные медали. Двое сдали ЕГЭ на 100 баллов, а выпускник Никита Коновалов набрал максимальные 200 баллов сразу по двум предметам.

Большинство выпускников решили продолжить образование в военных вузах Минобороны России. В частности, 21 человек поступит в Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени адмирала С.О. Макарова.

Церемония завершилась прощанием со знаменем училища, торжественным маршем выпускников и памятным фотографированием на борту фрегата «Маршал Шапошников».

Поступить в военные вузы могут граждане РФ, имеющие или получающие среднее общее или профессиональное образование независимо от прохождения военной службы. Для поступления кандидаты должны пройти предварительный отбор. На «Госуслугах» запущен сервис для помощи поступающим.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Владивосток #Нахимовцы #нвму
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 