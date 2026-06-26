Более 60 нахимовцев выпустились из военно-морского училища во Владивостоке

Во Владивостоке состоялась торжественная церемония выпуска воспитанников филиала Нахимовского военно-морского училища. Восьмой выпуск по традиции прошел на 33-м причале Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. Начало мероприятию дал полуденный артиллерийский выстрел.

Участникам церемонии зачитали поздравление главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Александра Моисеева. Выпускникам, окончившим училище с отличием, красные дипломы вручили заместитель командующего Тихоокеанским флотом по военно-политической работе контр-адмирал Дмитрий Артемов и участник Парада Победы 1945 года, суворовец первого набора Гарольд Кузнецов.

В этом году обучение завершили более 60 нахимовцев. Золотыми медалями наградили 12 выпускников, еще девять получили серебряные медали. Двое сдали ЕГЭ на 100 баллов, а выпускник Никита Коновалов набрал максимальные 200 баллов сразу по двум предметам.

Большинство выпускников решили продолжить образование в военных вузах Минобороны России. В частности, 21 человек поступит в Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени адмирала С.О. Макарова.

Церемония завершилась прощанием со знаменем училища, торжественным маршем выпускников и памятным фотографированием на борту фрегата «Маршал Шапошников».

Поступить в военные вузы могут граждане РФ, имеющие или получающие среднее общее или профессиональное образование независимо от прохождения военной службы. Для поступления кандидаты должны пройти предварительный отбор. На «Госуслугах» запущен сервис для помощи поступающим.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.