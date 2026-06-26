Силы ПВО уничтожили 660 беспилотников над регионами России

За ночь силы противовоздушной обороны перехватили и нейтрализовали 660 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России утром 26 июня.

Дроны обезврежены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областей, а также над Московским регионом, Крымом, акваториями Черного и Азовского морей.

По данным столичных властей, атака на Москву началась после 2 часов ночи. Обезврежены десятки БПЛА. В утренние часы налет продолжается.

В предыдущую ночь средства ПВО нейтрализовали 269 украинских дронов. Беспилотники перехватили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской областей и в других регионах.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.