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Силы ПВО уничтожили 660 беспилотников над регионами России

Атаки отражают в том числе в столичном регионе.
26-06-2026 07:51
© Фото: ТРК «Звезда»

За ночь силы противовоздушной обороны перехватили и нейтрализовали 660 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России утром 26 июня.

Дроны обезврежены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областей, а также над Московским регионом, Крымом, акваториями Черного и Азовского морей.

По данным столичных властей, атака на Москву началась после 2 часов ночи. Обезврежены десятки БПЛА. В утренние часы налет продолжается.

В предыдущую ночь средства ПВО нейтрализовали 269 украинских дронов. Беспилотники перехватили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской областей и в других регионах.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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