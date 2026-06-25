Снаряды «Торнадо-С» обрушились на боевиков в Запорожской области

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских боевиков прямо в пункте временной дислокации. Это сделал расчет боевой машины реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» группировки войск «Восток».
Цель была вскрыта в ходе ведения круглосуточной воздушной разведки. Пункт временной дислокации неприятеля находился в районе одного из населенных пунктов в Запорожской области.
Отмечено, что артиллеристы применили высокоточные реактивные 300-миллиметровые боеприпасы. Результат - точные попадания и уничтожение заглубленных укрытий.
Ранее сообщалось, что расчет «Урагана» сорвал ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении. В тот раз артиллеристы применили осколочно-фугасные 220-миллиметровые снаряды.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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