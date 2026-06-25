Снаряды «Торнадо-С» обрушились на боевиков в Запорожской области

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских боевиков прямо в пункте временной дислокации. Это сделал расчет боевой машины реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» группировки войск «Восток».

Цель была вскрыта в ходе ведения круглосуточной воздушной разведки. Пункт временной дислокации неприятеля находился в районе одного из населенных пунктов в Запорожской области.

Отмечено, что артиллеристы применили высокоточные реактивные 300-миллиметровые боеприпасы. Результат - точные попадания и уничтожение заглубленных укрытий.

Ранее сообщалось, что расчет «Урагана» сорвал ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении. В тот раз артиллеристы применили осколочно-фугасные 220-миллиметровые снаряды.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.