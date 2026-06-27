Расчет «Молнии-2» уничтожил укрепления ВСУ в Харьковской области

Расчет «Молнии-2» подразделения РХБЗ группировки войск «Север» уничтожил укрепления ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России и делится соответствующими кадрами.

Позиции противника были обнаружены в ходе воздушной разведки. После получения необходимых данных о выявленной цели расчет решил ударить беспилотником «Молния-2» с термобарической боевой частью по вражеским фортификационным сооружениям.

В результате удара позиции ВСУ были разрушены без возможности восстановления, а также ликвидирован личный состав противника. Российское оборонное ведомство отмечает, что массированные удары беспилотных систем по позициям ВСУ «расчищают» путь штурмовикам в зоне ответственности группировки войск на Харьковском направлении.

Ранее сообщалось, что расчет ударного беспилотника самолетного типа «Молния-2» уничтожил пункт управления дронами на правом берегу Днепра в Херсонской области. Во время разведки оператор БПЛА выявил заброшенное жилое здание, откуда боевики запускали дронов различного типа. Высокоточный удар наших бойцов – и вражеского объекта больше нет.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.