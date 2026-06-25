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Дроноводы поразили HMMWV в зоне спецоперации

Бронеавтомобиль удалось поразить FPV-дроном центра «Рубикон».
25-06-2026 18:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России заявило о поражении украинского бронеавтомобиля HMMWV американского производства в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали дроноводы Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

Помимо этого, удалось нанести огневое поражение замаскированному вражескому орудию М114. Досталось и неприятельским элементам связи и радиоэлектронной борьбы, блиндажу, опорным пунктам, а также полевым пунктам хранения ГСМ и боеприпасов. 

Российские операторы БПЛА успешно поражали пункты временной дислокации врага, а также тяжелые коптеры противника «Баба-яга». При нанесении ударов применялись FPV-дроны, уточнили в российском оборонном ведомстве. 

Ранее сообщалось, что дроны-камикадзе сожгли украинскую боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire. Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #бронетехника #бпла #HMMWV #Рубикон #FPV-дроны
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