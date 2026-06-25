Минобороны России заявило о поражении украинского бронеавтомобиля HMMWV американского производства в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали дроноводы Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

Помимо этого, удалось нанести огневое поражение замаскированному вражескому орудию М114. Досталось и неприятельским элементам связи и радиоэлектронной борьбы, блиндажу, опорным пунктам, а также полевым пунктам хранения ГСМ и боеприпасов.

Российские операторы БПЛА успешно поражали пункты временной дислокации врага, а также тяжелые коптеры противника «Баба-яга». При нанесении ударов применялись FPV-дроны, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что дроны-камикадзе сожгли украинскую боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire. Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.