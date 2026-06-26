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Путин подписал закон о запрете депортации иностранцев, воевавших в ВС РФ

Согласно тексту закона, таким людям будет нельзя отказывать в виде на жительство, а также в выдаче разрешений на временное пребывание и на работу.
Тимур Шерзад 26-06-2026 18:28
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому нельзя депортировать иностранцев, которые принимали участие в боевых действиях в составе ВС РФ. 

Новый закон касается как иностранных граждан, так и лиц без гражданства, которые служили или служат по контракту, а также тех, кто участвовал в боевых действиях в составе Вооруженных сил России или других воинских формированиях Российской Федерации. 

Помимо запрета на депортацию, относительно таких людей действует и запрет на отказ в выдаче разрешения на временное пребывание, на работу, а также на отказ в виде на жительство. Также из документа следует, что теперь не должны исполняться все решения о депортации, сокращении срока временного пребывания, отказы в выдаче вышеперечисленных документов или их аннулирование, если решения об этом приняты с 24 февраля 2022 года.

Ранее Владимир Путин заявил, что российские войска продвигаются по всей линии фронта. Он отметил, что российские подразделения сохраняют инициативу и продвигаются сразу на нескольких направлениях.

#армия #ВС РФ #мигранты #Владимир Путин #депортация
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