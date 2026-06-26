Опубликовано видео возвращения военнослужащих из плена

Российские военнослужащие вернулись из плена. Видео с ними показал корреспондент «Звезды» Андрей Вакула.

Обмен состоялся сегодня, 26 июня, по формуле «160 на 160». Взамен российских военнослужащих украинская сторона получила 160 военнопленных из ВСУ.

Отмечено, что сейчас наши военнослужащие находятся на территории Белоруссии. С ними ведет работу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. После того как им окажут необходимую психологическую и медицинскую помощь, военнослужащих доставят в Россию. Это будет сделано для дальнейшего лечения, а также реабилитации в медучреждениях российского оборонного ведомства.

Объединенные Арабские Эмираты оказали посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении российских военнослужащих, сообщили в МО РФ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.