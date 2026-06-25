ПВО уничтожила за ночь 269 дронов над регионами России

Дежурные силы противовоздушной обороны России нейтрализовали и уничтожили за ночь 269 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Это данные Минобороны за период с 20.00 24 июня до 07.00 25 июня.

Беспилотники перехватили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма и над водами Черного моря.

Предыдущей ночью ПВО уничтожили 323 украинских беспилотника над регионами России, включая Московский регион, Краснодарский край и Крым, а также над Азовским и Черным морями.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.