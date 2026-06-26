Белоусов выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

Министр обороны России Андрей Белоусов выразил глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью Сергея Иванова.

«Сергей Борисович прошел многие ступени государственной службы. Это был опытный государственный, политический и военный деятель, талантливый руководитель, настоящий профессионал своего дела», - говорится в тексте телеграммы.

Белоусов добавил, что вся деятельность усопшего была направлена на развитие и укрепление обороноспособности Российской Федерации.

Бывший министр обороны России Сергей Иванов умер сегодня, 26 июня 2026 года, после продолжительной болезни. Ему было 73 года. Смерть наступила после продолжительной болезни. Иванов - генерал-полковник в отставке, а также действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса. Он работал на различных государственных должностях, включая должность заместителя директора Федеральной службы безопасности. Занимал Сергей Иванов и должность секретаря Совета безопасности нашей страны. Помимо этого, он полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Ранее телеграмму близким Иванова направил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.