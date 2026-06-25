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Участники СВО получили награды в Военно-медицинской академии имени Кирова

Государственные награды и дипломы о переподготовке вручил генерал-лейтенант Аркадий Коржевский.
25-06-2026 15:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В многопрофильной клинике Военно-медицинской академии имени Кирова состоялось вручение наград и документов о переподготовке. Об этом сообщает МО РФ.

Государственные награды и документы об окончании курса дополнительного профобразования вручил военнослужащим временно исполняющий обязанности руководителя Департамента военного образования Минобороны России генерал-лейтенант Аркадий Коржевский.

«Хочу еще раз напомнить, что приоритетным проектом, задачей для Минобороны России и нашего государства является создание для вас, для героев, тех условий, которые вы заслужили. Это, во-первых, трудоустройство после лечения. В тех местах, куда вы будете назначены, все условия для дальнейшего вашего нормального существования уже созданы», - подчеркнул Коржевский.

Отмечено, что полученные новые специальности помогут получившим ранения продолжить службу на новых должностях в организациях российского оборонного ведомства. 

Уточняется, что документы получили более 50 выпускников. Кроме этого, сообщается, что более 30 отличившихся военнослужащих получили государственные награды. В том числе ордена Мужества, медали «За отвагу», «За храбрость», медали Жукова и Суворова, а также медали МО РФ «Участнику специальной военной операции». Большинству награждаемых присвоили очередные воинские и первые офицерские звания.

Ранее сообщалось, что замминистра обороны Евкуров передал «Золотую Звезду» семье погибшего офицера-зенитчика Хасана Тунгоева.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВМА им. Кирова #госнаграды #Аркадий Коржевский
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