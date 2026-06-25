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Российские войска за сутки освободили 127 зданий в Константиновке

В городе Красный Лиман наши штурмовики заняли 38 зданий за сутки боев.
25-06-2026 13:22
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении 127 зданий в населенном пункте Константиновка (ДНР) за сутки ведения боевых действий. Это сделали военнослужащие группировки войск «Юг».

«Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта», - говорится в сообщении. 

Отмечено, что за сутки ведения боевых действий в Константиновке удалось уничтожить до 90 украинских боевиков. Также враг лишился артиллерийского орудия, 18 автомобилей и 20 наземных робототехнических комплексов. Всего же в зоне ответственности группировки неприятель потерял более 210 боевиков, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и три орудия. 

Также сообщается о том, что происходит в городе Красный Лиман. Там за сутки подразделения 67-й дивизии взяли штурмом девять украинских опорных пунктов и заняли 38 зданий. Отмечено, что военнослужащие дивизии наступают в городе в западном направлении. 

Враг в Красном Лимане потерял за сутки до 35 боевиков, два автомобиля, восемь НРТК и два склада с боеприпасами. Всего же в полосе ответственности группировки войск «Запад» неприятель потерял более 220 военнослужащих, два бронеавтомобиля HMMWV, 17 автомобилей и три орудия. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #константиновка #красный лиман #группировка запад #группировка юг
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