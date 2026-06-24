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Расчеты «Рубикона» уничтожили дроны-камикадзе и позиции врага в зоне СВО

В объективы дронов попали замаскированные позиции украинских военнослужащих, а также место размещения личного состава ВСУ.
24-06-2026 18:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты беспилотных летательных аппаратов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» нанесли удары по FPV-дронам, огневым позициям и пункту временной дислокации подразделения ВСУ на различных направлениях специальной военной операции. Кадры боевой работы опубликовало Минобороны РФ.

На опубликованном видео показана работа операторов ударных беспилотников, которые с помощью сбросов боеприпасов поражают выявленные цели. Операторы уничтожили несколько FPV-дронов противника. После точных попаданий зафиксированы взрывы боекомплекта и возгорания в районах расположения целей.

Также на кадрах объективного контроля запечатлено поражение пункта временной дислокации подразделения ВСУ. Удар был нанесен по зданию, используемому украинскими военнослужащими для размещения личного состава.

Расчеты центра «Рубикон» продолжают выполнять задачи по выявлению и уничтожению живой силы, беспилотных систем и военной инфраструктуры противника на различных участках линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #Рубикон #FPV-дроны
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