Концерн, создавший гидроакустику для АПЛ, получил орден Александра Невского

Коллектив АО «Концерн "Океанприбор"» (входит в ОСК) получил орден Александра Невского. Награду из рук губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова получил директор концерна Иван Григорьев. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

В церемонии принимал участие начальник Главного штаба ВМФ России Владимир Касатонов.

«Без комплексов, разработанных концерном, нельзя говорить о мощи ВМФ России. И подлодки "Борей", "Ясени", новые "Варшавянки" - это все ваши заслуги. Новые корабли с комплексом "Минотавр" работоспособны и эффективны благодаря вам», - подчеркнул Касатонов.

Он добавил, что флот сегодня решает очень важные задачи в экономических интересах страны. Военные моряки проводят суда, спасая их от нападений пиратов, решивших, что им все можно, подчеркнул Владимир Касатонов.

В пресс-службе губернатора также сообщили, что предприятие за последние годы выполнило ряд значимых проектов. Среди них - создание гидроакустических комплексов «Иртыш-Амфора» и «Олимп-Г» для атомных подводных лодок проектов «Борей» и «Ясень». Помимо этого, в концерне разработали гидроакустическую систему «Рось-ВМ» для вертолетов противолодочной обороны.