Расчеты FPV-дронов уничтожили беспилотники ВСУ в Запорожской области

Операторы БПЛА-перехватчиков ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожили беспилотные самолеты-разведчики ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, находясь на боевом дежурстве, расчетом были обнаружены вражеские БПЛА-разведчики «Фурия» и «Лелека-100». Действуя оперативно и слаженно, операторы перехватчиков доложили обстановку командованию, после чего было принято решение об их применении. Благодаря высокому профессиональному мастерству и отличной подготовке ивановских десантников, воздушные цели противника успешно ликвидировали воздушным тараном.

На нынешнем этапе СВО, работа операторов БПЛА играет ключевую роль в современной тактике ведения боя. В их задачи входит перехват вражеских дронов и обнаружение целей на удаленных дистанциях с последующей передачей координат для огневого поражения.

Операторы FPV-дронов круглосуточно ведут разведку позиций ВСУ, а их помощники по карте отслеживают маршрут полета и корректируют действия. Информация, получаемая с беспилотников в режиме реального времени, обеспечивает продвижение штурмовых подразделений и высокую точность артиллерийского огня.

Расчеты FPV-дронов ивановских десантников ежедневно сбивают более десяти беспилотных самолетов-разведчиков над Запорожской областью. Слаженные действия и высокий уровень боевой выучки личного состава ивановского гвардейского соединения ВДВ продолжают вносить весомый вклад в успешное выполнение поставленных задач в зоне специальной военной операции.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие подразделения беспилотных систем из состава группировки войск «Север» уничтожили украинскую самоходку «Богдана». Отмечалось, что цель находилась в районе населенного пункта Краснополье в Сумской области. Вражеские артиллеристы были обнаружены оператором дрона, когда вели огонь по российским позициям.

Материал подготовили Анастасия Митина и Николай Баранов.