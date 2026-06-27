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Расчеты FPV-дронов уничтожили беспилотники ВСУ в Запорожской области

Расчеты дронов-перехватчиков ивановских десантников ежедневно сбивают более десяти беспилотных самолетов-разведчиков ВСУ над Запорожской областью.
27-06-2026 06:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы БПЛА-перехватчиков ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожили беспилотные самолеты-разведчики ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, находясь на боевом дежурстве, расчетом были обнаружены вражеские БПЛА-разведчики «Фурия» и «Лелека-100». Действуя оперативно и слаженно, операторы перехватчиков доложили обстановку командованию, после чего было принято решение об их применении. Благодаря высокому профессиональному мастерству и отличной подготовке ивановских десантников, воздушные цели противника успешно ликвидировали воздушным тараном.

На нынешнем этапе СВО, работа операторов БПЛА играет ключевую роль в современной тактике ведения боя. В их задачи входит перехват вражеских дронов и обнаружение целей на удаленных дистанциях с последующей передачей координат для огневого поражения.

Операторы FPV-дронов круглосуточно ведут разведку позиций ВСУ, а их помощники по карте отслеживают маршрут полета и корректируют действия. Информация, получаемая с беспилотников в режиме реального времени, обеспечивает продвижение штурмовых подразделений и высокую точность артиллерийского огня.

Расчеты FPV-дронов ивановских десантников ежедневно сбивают более десяти беспилотных самолетов-разведчиков над Запорожской областью. Слаженные действия и высокий уровень боевой выучки личного состава ивановского гвардейского соединения ВДВ продолжают вносить весомый вклад в успешное выполнение поставленных задач в зоне специальной военной операции.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие подразделения беспилотных систем из состава группировки войск «Север» уничтожили украинскую самоходку «Богдана». Отмечалось, что цель находилась в районе населенного пункта Краснополье в Сумской области. Вражеские артиллеристы были обнаружены оператором дрона, когда вели огонь по российским позициям.

Материал подготовили Анастасия Митина и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #Минобороны РФ #беспилотники #ВСУ #Запорожская облсть
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