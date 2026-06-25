Подразделения ВСУ, находящиеся в Константиновке, полностью зависят от снабжения с помощью беспилотников. Об этом заявил командир взвода ПВО мотострелкового полка группировки войск «Юг» с позывным Варяг. Видео с его комментарием распространило Минобороны России.

По словам военнослужащего, основная задача его подразделения - нарушать логистику противника, уничтожая тяжелые коптеры типа «Баба-яга» и беспилотники самолетного типа, которые доставляют окруженным подразделениям ВСУ боеприпасы.

«Противник от своей логистики зависит на сто процентов посредством дронов», - отметил Варяг.

Он добавил, что украинские военнослужащие также пытаются применять беспилотники для атак на российские штурмовые подразделения, однако расчеты ПВО, FPV-дронов, зенитных установок, пулеметов и средств радиоэлектронной борьбы успешно противодействуют этим попыткам.

По словам командира, ВСУ начали использовать тяжелые дроны на оптоволоконном управлении, чтобы снизить эффективность российских средств РЭБ. В ответ российские подразделения усиливают собственные возможности - сформирована дополнительная батарея операторов FPV-дронов, модернизируется оборудование и увеличивается мощность усилителей сигнала.

«Человеческий фактор - самый основной. Если человек не владеет навыками, то даже самое лучшее оборудование не поможет», - подчеркнул военнослужащий, отметив высокий уровень подготовки российских операторов беспилотников.

Минобороны России сообщает об освобождении 127 зданий в населенном пункте Константиновка (ДНР) за сутки ведения боевых действий. Это сделали военнослужащие группировки войск «Юг».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.