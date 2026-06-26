ВС России нанесли удары по ТЦК и складам вооружения в Киеве

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по территориальному центру комплектования (ТЦК) и объектам хранения вооружения в Киеве. Об этом сообщило Минобороны России в еженедельной сводке о ходе специальной военной операции.

По данным ведомства, удар был нанесен в ночь на 26 июня с применением высокоточного оружия и беспилотников дальнего действия. Кроме объектов в Киеве, поражен нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области.

В Минобороны также сообщили, что с 20 по 26 июня российские войска нанесли пять групповых ударов. В ведомстве заявили, что они стали ответом на атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

Как утверждают в министерстве, в результате были поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.