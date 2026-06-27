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Российские и китайские летчики провели совместное патрулирование

Продолжительность совместного полета составила около шести часов.
27-06-2026 19:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

ВКС РФ и ВВС Народной-освободительной армии Китая провели очередное совместное воздушное патрулирование. Об этом сообщили в Минобороны России.

Авиагруппа в составе российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и китайских стратегических бомбардировщиков «Хун-6К» действовала над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана. Совместный полет продлился около 6 часов.

Истребительное прикрытие обеспечивалось на всем маршруте. Его осуществляли самолеты Су-30СМ, Су-35С российских ВКС и «Цзянь-16» китайских ВВС.

На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств. По завершению совместного патрулирования самолеты вернулись на свои аэродромы.

В ходе выполнения задач российские и китайские самолеты действовали строго в соответствии с положениями международного права. В сообщении оборонного ведомства подчеркивается, что нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено.

Мероприятие проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2026 год. В Минобороны уточнили, что оно не направлено против третьих стран.

Совместные полеты проводятся регулярно. В декабре прошлого года Минобороны сообщало о совместном патрулировании летчиков из России и КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В нем также участвовали стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России и бомбардировщики «Хун-6К» ВВС Китая. В воздухе машины находились около восьми часов.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#Китай #Россия #армия #вкс #истребители #ракетоносцы #совместное патрулирование
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