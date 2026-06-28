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Ми-28НМ ударил ракетой по замаскированному пункту управления БПЛА

Разведчики передали экипажу расположение личного состава и замаскированного пункта управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север».
28-06-2026 17:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж вертолета Ми-28НМ в зоне СВО ударил легкой многоцелевой управляемой ракетой по заданным координатам, уничтожив цель. Об этом сообщили в Минобороны России.

Перед вылетом экипаж получил координаты скопления личного состава и замаскированного пункта управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». После чего команда сразу же вылетела. 

Во время выполнения боевой задачи экипаж вертолета ударил легкой многоцелевой управляемой ракетой по заданным координатам. По докладу разведки цель была поражена. После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.

Министерство обороны России ранее опубликовало кадры боевой работы экипажа Ми-28НМ. Он нанес ракетный удар по опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Перед вылетом экипаж получил координаты расположения личного состава и укреплений противника. Объекты неприятеля были тщательно замаскированы.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Ми-28НМ #ВСУ #ударный вертолет #атака #ЛМУР
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