Расчет «Града» уничтожил диверсантов ВСУ в Харьковской области

Расчетом БМ-21 «Град» группировки войск «Север» уничтожены диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.

В ходе воздушной разведки подразделения войск беспилотных систем, летательный аппарат с тепловизионной камерой обнаружил несколько групп противника. Также дрон выявил маршруты боевиков. Их удалось отследить за счет использования в ночное время инфракрасного канала камеры.

После обнаружения целей координаты были переданы расчету РСЗО «Град». Далее было нанесено огневое поражение осколочно-фугасными реактивными снарядами. Для объективного контроля поражения целей развернули каналы оптоволоконной и спутниковой связи отечественного производства.

Благодаря слаженной и успешной работе российских бойцов были пресечены дальнейшие попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп в тыловые районы наших подразделений. ДРГ противника были уничтожены.

Ранее российское оборонное ведомство делилось кадрами уничтожения пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области. Удары по врагу наносили расчеты 152-мм самоходных орудий «Гиацинт-С».

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.