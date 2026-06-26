Последние минуты работы украинского дроновода: вернув коптер, ни о чем не подозревающий боевик заходит в замаскированный блиндаж, тем самым выдавая точку запуска беспилотников. Прицелившись, оператор «Южной» группировки войск активирует сброс боеприпаса. Пара секунд и блиндаж охвачен огнем.

Еще одни кадры - тоже из Константиновки. Украинский военный забегает в дом, рассчитывая укрыться от преследования. Но уже через несколько секунд вслед за ним в открытую дверь залетает ударный дрон. Изображение обрывается, а камера объективного контроля фиксирует успешную детонацию внутри здания.

С помощью тяжелых дронов украинское командование пытается поддерживать связь с окруженными подразделениями и снабжать их. Но попытки противника отправить резервы, боеприпасы, медикаменты и продукты питания в город не имеют успеха.

Константиновка один из главных логистических узлов ВСУ на данном участке фронта, он считается южными воротами всей Славянско-Краматорской агломерации. Через этот город проходило снабжение украинских подразделений, удерживающих оборону севернее. После перехода Константиновки под контроль наших Вооруженных сил следующими рубежом станет Дружковка, расположенная северо-западнее. А это уже прямой выход к промышленному ядру и последней цитадели ВСУ в ДНР - Крамоторску и Славянску.

Западнее Константиновки наши бойцы развивают наступление на Добропольском направлении - это уже зона ответственности группировки «Центр», которая методично разрушает оборону противника и создает условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений.

Расчет буксируемой гаубицы «Гиацинт-Б» получил команду уничтожить цель на удалении более двадцати трех километров. Воздушная разведка обнаружила скопление живой силы ВСУ, укрывавшейся в полуразрушенном здании. После корректировки огня в режиме реального времени операторами войск беспилотных систем артиллеристам докладывают: цель успешно уничтожена.



Военнослужащие группировки «Центр» зажимают противника на юго-западном охвате Славянско-Краматорской агломерации. Сейчас их цель - Доброполье. Населенный пункт также имеет важнейшее значение для охвата всей украинской группировки с этого направления. Через данный район проходят дороги, связывающие агломерацию с западными районами ДНР. Давление на Добропольском направлении позволяет постепенно формировать внешний контур окружения, вынуждая противника распределять силы сразу по нескольким участкам фронта.



Расчеты ударных FPV-дронов круглосуточно охотятся за техникой противника. Под ударами - пикапы, доставляющие боеприпасы, бронемашины и роботизированные комплексы, так же используемые для снабжения боевиков на передовой. Такие точечные удары нарушают логистику ВСУ как на линии боевого соприкосновения, так и в ближнем тылу, облегчая продвижение наших штурмовых подразделений для взятия Доброполья.





Северо-Восточнее Славянско-Крамоторской агломерации - наши воины приближают освобождение еще одного стратегического города - Красный Лиман. И это уже будет заслуга группировки войск «Запад». Штурмовиков поддерживает артиллерия и расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

Красный Лиман считается северо-восточным выходом к агломерации. Получив ключ от этих ворот, будет открыт продход к Славянску и Краматорску с этой стороны. Ежечасно наши подразделения продвигаются на запад. За сутки освобождены 38 зданий. И здесь приходится действовать крайне аккуратно.



Штурмовые подразделения работают в тандеме с операторами дронов, ведущими круглосуточную разведку тепловизионными и ночными камерами. Еще один элемент огневой поддержки - фронтовая авиация. Экипажи Су-34 нанесли серию ударов по объектам и подразделениям ВСУ в районе Красного Лимана, Щурово и населенного пункта Маяки. Для поражения целей применялись авиабомбы различного класса.

С каждым днем линия обороны противника на подступах к Славянску и Краматорску становится все более напряженной, с каждым днем тиски сжимаются все плотнее, сокращая пространство для маневра и усиливая давление на ключевые узлы обороны ВСУ.