Необходимо бороться с нацистской идеологией и не допускать попыток фальсифицировать историю Второй мировой войны, чтобы предотвратить повторение глобальной катастрофы. Об этом сказано в приветствии министра обороны РФ Андрея Белоусова к участникам IV Международного антифашистского конгресса.

«Наш долг - противодействовать нацистской идеологии, пресечь попытки фальсификации событий Второй мировой войны, предотвратить новую глобальную катастрофу», - зачитал слова главы российского оборонного ведомства замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.

Министр обороны отметил, что спустя 80 лет после разгрома гитлеровской Германии в некоторых странах стирается память об ужасах расизма, разрушенных городах и миллионах погибших. Он выразил надежду, что конгресс внесет весомый вклад в сохранение исторической правды и борьбу с неонацизмом.

Делегация Минобороны России принимает участие в Международном антифашистском конгрессе в Минске. В повестке мероприятия - вопросы отстаивания исторической правды, противодействие проявлениям фашизма в современных условиях и консолидация усилий международного сообщества в борьбе с нацизмом.

Перед началом пленарного заседания участники возложили цветы на площади Победы и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие главы военных делегаций стран-участниц.

Также Горемыкин заявил, что Вооруженные силы России прочно удерживают инициативу по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, российская сторона, в отличие от одержимого реваншем противника, отстаивает суверенитет и независимость государства.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.