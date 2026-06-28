Армия России поразила склад комплектующих в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве также сообщили, что ударом ВС РФ были уничтожены на аэродроме два МиГ-29 воздушных сил Украины. Было нанесено поражение местам хранения безэкипажных катеров и объектам топливно-энергетической инфраструктуры, которые использовались боевиками. Также были поражены пункты временной дислокации украинских националистов и иностранных наемников. Удары производились в 141-м районе.

В Минобороны отметили, что российские средства ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства. Помимо этого, были сбиты 590 беспилотников киевского режима.

Также в Минобороны сообщили, что освобождение Писанцев в Днепропетровской области дало возможность войскам группировки «Восток» взять стратегически важный рубеж. Это значительно ослабило оборону ВСУ и создало благоприятные условия для дальнейшего продвижения и расширения зоны контроля ВС РФ в Днепропетровской области. Штурмовые отряды 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии прорвали оборону противника и полностью взяли под контроль Писанцы.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.