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Армия России поразила склад комплектующих в зоне СВО

Также были поражены места хранения безэкипажных катеров и объекты топливно-энергетической инфраструктуры, которые использовались боевиками.
28-06-2026 12:36
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Армия России поразила склад комплектующих в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве также сообщили, что ударом ВС РФ были уничтожены на аэродроме два МиГ-29 воздушных сил Украины. Было нанесено поражение местам хранения безэкипажных катеров и объектам топливно-энергетической инфраструктуры, которые использовались боевиками. Также были поражены пункты временной дислокации украинских националистов и иностранных наемников. Удары производились в 141-м районе.

В Минобороны отметили, что российские средства ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства. Помимо этого, были сбиты 590 беспилотников киевского режима. 

Также в Минобороны сообщили, что освобождение Писанцев в Днепропетровской области дало возможность войскам группировки «Восток» взять стратегически важный рубеж. Это значительно ослабило оборону ВСУ и создало благоприятные условия для дальнейшего продвижения и расширения зоны контроля ВС РФ в Днепропетровской области. Штурмовые отряды 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии прорвали оборону противника и полностью взяли под контроль Писанцы. 

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

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