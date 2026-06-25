Дроноводы уничтожили пункты управления БПЛА боевиков в Константиновке

Операторы дронов подразделения войск беспилотных систем «Южной» группировки войск уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Константиновке. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что российские военнослужащие выявили и уничтожили в Константиновке позиции ВСУ, с которых они осуществляли запуски и управление беспилотниками. Их использование было одной из последних возможностей для украинского командования доставить материальные средства и боеприпасы боевикам ВСУ, окруженным в городе.

В ходе воздушной разведки обнаружили замаскированные точки запуска БПЛА противника, оборудованные в лесополосах и в домах в частном секторе. После уточнения координат цели были оперативно переданы ударным расчетам.

Кадры объективного контроля зафиксировали точные попадания по инфраструктуре запуска украинских БПЛА, а также находившейся на позициях живой силы противника. Слаженная работа разведывательных и ударных расчетов позволила не только свести до минимума активность вражеских дронов, но и обеспечить безопасность наших подразделений, действующих в городе.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что артиллерийские расчеты во взаимодействии с операторами FPV-дронов «Южной» группировки войск выбили подразделения ВСУ из укрытий в Константиновке. Отмечалось, что для поражения живой силы использовались как артиллерийские системы, так и FPV-дроны.

Материал подготовили Анастасия Митина и Николай Баранов.